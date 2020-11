Nascidos em setembro recebem mais uma parcela do Auxílio Emergencial

Os beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em setembro receberam mais uma parcela do benefício. Ao todo, 3,6 milhões de brasileiros embolsaram mais uma parcela do auxílio no último domingo (15). Esse dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e por meio de maquininhas de estabelecimentos comerciais.

Quase 3 milhões de beneficiários foram contemplados com a segunda parcela de R$ 300 do auxílio. Cerca de 663 mil pessoas vão receber R$ 600. Saques e transferências de dinheiros dos contemplados neste domingo serão liberados em 28 de novembro.

Têm direito ao benefício de R$ 600: trabalhadores sem carteira assinada, autônomos, microempreendedores individuais, desempregados e contribuintes individuais da Previdência. Mães chefes de família (inclusive menores de idade) recebem o benefício em dobro. A Caixa encerrou as solicitações do auxílio em 2 de julho.

Fonte: Brasil 61