A Sesap divulgou hoje (13) mais um boletim estadual epidemiológico com os números do coronavírus .

Os casos confirmados chegam ao número 2.365, 32 a mais que no boletim passsado.

O número de vítimas do covid-19 no RN chega a 101 – oito a mais que a atualização do boletim anterior.

O total de casos suspeitos chega a 7.818. Descartados somam 6280.

Com informações da Sesap e do Blog do BG