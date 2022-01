Não vacinados ou pacientes com vacinação incompleta representam 95% dos internados na maior UTI do RN

Dos 19 pacientes internados na UTI do Hospital Giselda Trigueiro (HGT), em Natal, 18 são pessoas que não se vacinaram ou não concluíram o esquema vacinal contra a covid-19. O levantamento foi realizado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) com os dados contabilizados até a tarde desta quinta (27).

Destes 18 sem a vacinação, metade não tem registro de ter tomado sequer uma dose, sendo sete intubados e outro traqueostomizado. A UTI do Hospital Giselda Trigueiro, a maior do Rio Grande do Norte, possui um total de 22 vagas de UTI para pacientes com covid-19.

Nas demais unidades de saúde de referência, é possível observar um quadro semelhante. Uma média incluindo, além do HGT, os hospitais Geral João Machado (HGJM); Rafael Fernandes, em Mossoró; e Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade, em Pau do Ferros, aponta para 75,5% dos internados com esquema vacinal incompleto.

“Esses dados só reforçam a necessidade da vacinação. A rede de saúde está sofrendo uma pressão neste momento, muito em parte por conta de quem não se vacinou ou não atentou para completar sua vacinação. Por isso, reforçamos o apelo aqui para toda sociedade a respeito da proteção, da procura pela vacina, que é segura e claramente eficaz“, reforçou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

A vacinação está liberada para todos os potiguares a partir dos 5 anos de idade. Para aqueles acima de 18 anos, a vacinação de reforço está liberada após quatro meses da segunda dose. As doses estão disponíveis em quantidade suficiente nas salas de vacinação espalhadas por todos os municípios.

No caso de Natal, as informações atualizadas sobre os pontos de vacinação, horários, documentos e situação das filas em tempo real podem ser encontradas no site: https://vacina.natal.rn.gov.br/.

Fonte: Agência Saiba Mais