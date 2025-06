O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (18) que “não pode dizer” se o país vai atacar o Irã.

Na terça-feira (17), Trump levantou a possibilidade de os EUA entrarem no conflito ao lado de Israel. Nesta quarta, questionado se atacará o Irã, ele respondeu: “Não posso dizer ainda”.

Trump também afirmou ter sido procurado pelo governo iraniano, que, segundo ele, queria se reunir com o presidente norte-americano na Casa Branca.

“Eu disse que é tarde demais. O Irã deveria ter negociado antes. A paciência acabou”, disse Trump a repórteres na entrada da Casa Branca nesta manhã.

Até a última atualização desta reportagem, o governo iraniano ainda não havia confirmado se de fato propôs a Trump um diálogo na Casa Branca.

Não posso dizer se EUA vão atacar Irã, diz Trump: ‘A paciência acabou’

Presidente dos EUA afirmou também que foi procurado pelo Irã, mas que ‘é tarde demais’. Na terça, EUA sugeriram que podiam atacar o território iraniano em apoio a Israel.

Por Redação g1

18/06/2025 11h03 Atualizado há 37 minutos

Trump: Irã deveria ter negociado há 2 semanas; presidente dos EUA não quis responder sobre atacar alvos nucleares no Irã

Trump: Irã deveria ter negociado há 2 semanas; presidente dos EUA não quis responder sobre atacar alvos nucleares no Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (18) que “não pode dizer” se o país vai atacar o Irã.

Na terça-feira (17), Trump levantou a possibilidade de os EUA entrarem no conflito ao lado de Israel. Nesta quarta, questionado se atacará o Irã, ele respondeu: “Não posso dizer ainda”.

Trump também afirmou ter sido procurado pelo governo iraniano, que, segundo ele, queria se reunir com o presidente norte-americano na Casa Branca.

“Eu disse que é tarde demais. O Irã deveria ter negociado antes. A paciência acabou”, disse Trump a repórteres na entrada da Casa Branca nesta manhã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala a repórteres na entrada da Casa Branca, em 18 de junho de 2025. — Foto: Evan Vucci/ AP

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala a repórteres na entrada da Casa Branca, em 18 de junho de 2025. — Foto: Evan Vucci/ AP

Até a última atualização desta reportagem, o governo iraniano ainda não havia confirmado se de fato propôs a Trump um diálogo na Casa Branca.

✅ Clique aqui para seguir o canal de notícias internacionais do g1 no WhatsApp

AO VIVO: Acompanhe as últimas atualizações do conflito

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quarta que qualquer ataque direto dos EUA ao país terá “consequências sérias e irreparáveis” para os americanos, e prometeu uma resposta caso seja alvo de bombardeios (leia mais abaixo).

➡️ Na segunda-feira, Trump abandonou antecipadamente a reunião do G7 para voltar a Washington e “resolver assuntos muito importantes”. Nas horas seguintes, a Casa Branca subiu o tom sobre o conflito. Ele chegou a escrever em uma rede social que sabia onde o líder supremo iraniano está escondido e que não o mataria “por enquanto”, mas que sua paciência estava chegando ao fim.

Antes do início dos conflitos diretos entre Irã e Israel, Washington vinha negociando com Teerã um acordo nuclear entre os dois países — do qual o próprio Trump se retirou durante a sua primeira gestão na Casa Branca, em 2017.

Israel diz que os bombardeios miram instalações de enriquecimento de urânio no Irã. O exército diz que os ataques atingiram o centro nuclear de Natanz, por exemplo. Somente os EUA possuem uma bomba capaz de penetrar no solo e destruir as construções que estão a dezenas de metros abaixo da terra.