Não haverá redução unilateral de tarifas sobre a China, diz porta-voz da Casa Branca

Declaração de Karoline Leavitt foi feita nesta quarta-feira (23), durante entrevista à Fox News. Ao todo, os EUA impõem taxas de até 245% sobre a importação de produtos chineses. Já o gigante asiático aplica taxas de até 125% sobre produtos norte-americanos.

Por Redação g1

23/04/2025 15h29 Atualizado há 17 minutos

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt — Foto: REUTERS

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt — Foto: REUTERS

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira (23) que não haverá redução unilateral nas tarifas sobre produtos importados da China. A declaração, feita durante entrevista à Fox News, é mais um elemento na escalada da guerra comercial entre as duas maiores economias do planeta.

Na véspera, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que um entendimento com o gigante asiático poderia “reduzir substancialmente” as tarifas aplicadas sobre os produtos chineses importados pelos EUA.

O republicano afirmou que um acordo com a China resultaria em tarifas “substancialmente” mais baixas, sugerindo que o acordo final não ficará “nem perto” das taxas atuais. Ele acrescentou, no entanto, que “não será zero”.

Um documento divulgado na última semana pelo governo de Trump esclareceu que as taxas impostas pelos EUA sobre produtos chineses chegam a 245%, em resultado das “ações retaliatórias” do país asiático.

“Isso inclui uma tarifa recíproca de 125%, uma tarifa de 20% para abordar a crise do fentanil e tarifas da Seção 301 sobre bens específicos, entre 7,5% e 100%”, diz o texto.

🔎 A Seção 301, da Lei de Comércio, foi projetada para abordar práticas estrangeiras injustas que afetam o comércio dos EUA e pode ser usada para responder a atos, políticas e práticas de governos estrangeiros que sejam “irracionais ou discriminatórios e que onerem ou restrinjam o comércio dos EUA”, segundo o Departamento de Comércio dos EUA.

Na investigação da Seção 301, os EUA apuraram “práticas desleais” da China relacionadas à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação.

Após a divulgação do documento, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lin Jian, chegou a se manifestar sobre as tarifas de 245%.

“Podem perguntar ao lado americano o valor específico das tarifas”, disse, ao reforçar que a China deve manter sua posição na guerra comercial. As tarifas do gigante asiático sobre produtos importados dos EUA chegam, hoje, a 125%.

Em 2 de abril, no que Trump chamou de “Liberation Day” (ou “Dia da Libertação”), o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre mais de 180 países, além de individualizar tarifas recíprocas para os países com os quais os EUA têm os maiores déficits comerciais. As taxas chegaram a até 50%.

Desde então, segundo a Casa Branca, mais de 75 países já procuraram os EUA para discutir novos acordos comerciais e reduzir as tarifas. (entenda abaixo a guerra tarifária)

Para dar mais tempo para as negociações andarem, Trump anunciou uma “pausa” nas tarifas recíprocas individualizadas em 9 de abril, mantendo apenas as taxas de 10% sobre todos os países por 90 dias.

A exceção foi a China, que não procurou os EUA para negociar e retaliou o país, aumentando também as alíquotas das tarifas cobradas sobre as importações americanas.

Não haverá redução unilateral de tarifas sobre a China, diz porta-voz da Casa Branca Declaração de Karoline Leavitt foi feita nesta quarta-feira (23), durante entrevista à Fox News. Ao todo, os EUA impõem taxas de até 245% sobre a importação de produtos chineses. Já o gigante asiático aplica taxas de até 125% sobre produtos norte-americanos. Por Redação g1