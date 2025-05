Nando Reis, Geraldo Azevedo e Maria Gadú são confirmados no Festival Gastronômico de Martins

A cidade de Martins viveu um momento de grande expectativa e celebração na noite do último sábado, 17 de maio, com a apresentação oficial da data e das atrações do XVII Festival Gastronômico e Cultural de Martins, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do estado.

Pela primeira vez, o lançamento foi realizado em praça pública, na Praça da Matriz, com acesso livre à população, reforçando o caráter democrático e popular do festival. O prefeito César foi o responsável por conduzir o anúncio e reforçar o compromisso de fazer da festa uma experiência acessível, acolhedora e para todos.

Na ocasião, foi confirmada a data oficial do evento: o festival acontecerá de 10 a 13 de julho de 2025, reunindo o melhor da gastronomia regional, música, arte, cultura popular e turismo afetivo na serra potiguar.

As atrações principais desta edição prometem emocionar públicos de todas as idades: na quinta-feira, 10, o show fica por conta de Nando Reis, com seus grandes sucessos do pop/rock nacional, Geraldo Azevedo, ícone da música nordestina, será a atracão da sexta-feira,11. Já no sábado, 12, será a vez da cantora Maria Gadú, com sua voz marcante e repertório sensível. Para encerrar, o domingo, 13, terá um espetáculo de humor com Zé Lezin.

Além dos nomes nacionais, o festival valoriza os talentos locais e regionais, com shows culturais, artistas da terra e apresentações que destacam a identidade e a riqueza cultural de Martins que serão reveladas no decorrer dos próximos dias.

Durante o discurso, o prefeito César destacou a ampliação da estrutura do festival em 2025, com espaços mais amplos, acessíveis e integrados, além de novidades na programação gastronômica e cultural.

“Essa festa é de todos e por isso o lançamento foi aqui, na praça, no coração da cidade. É o nosso jeito de dizer: Martins está de braços abertos para receber cada um com sabor, cultura e acolhimento”, afirmou.

Com o slogan “Sabor para todos, festa de todos”, o Festival de Martins reafirma seu lugar como um dos principais eventos de cultura e turismo do Rio Grande do Norte.