Naiara Azevedo diz que ex-marido era responsável por controlar todo seu dinheiro: ‘Sabe quanto ele me dava por mês? R$ 1 mil’

Na entrevista ao Fantástico deste domingo (3), Naiara Azevedo contou que tinha dificuldade para acessar o dinheiro que ganhava. Ela foi à polícia essa semana denunciar o ex-marido e empresário Raphael Cabral por violência patrimonial. Ela também relatou casos de agressões e ameaças.

Raphael Cabral nega que tenha cometido violência patrimonial e que tenha agredido a cantora. E diz que vai provar à polícia que é inocente. A Justiça de Goiás aceitou medida protetiva em favor de Naiara contra o ex-marido.

Naiara e Rafael tiveram um relacionamento de 10 anos — ele também era o empresário dela. Segundo a cantora, a separação aconteceu em julho, depois de alguns episódios de violência doméstica.

Naiara afirma que Rafael era responsável por controlar todo o dinheiro do casal.

“Os dois primeiros anos da minha carreira, 2016, 2017 foram os meus maiores faturamentos – quatro, cinco, sete milhões por mês. Sabe quanto ele me dava por mês? Mil reais. E quando eu falava assim: ‘eu preciso de um cartão, preciso de dinheiro’. Sabe o que era falado para mim? ‘Mas você quer dinheiro para que? Você tem tudo. As roupas que você usa, o projeto paga. Sua casa, estamos pagando. Seu carro, estamos pagando. Sua despensa está cheia. Mil reais não dá para você viver?’ Eu não tenho acesso a nada, nunca tive acesso a nada”, relembra.

Segundo Naiara, eles eram casados em comunhão parcial de bens. E, depois da separação, ela começou a correr atrás da parte dela.

“Todo esse tempo eu venho cobrando para a gente fazer a nossa partilha de bens. Nunca aconteceu. Sempre houve uma reluta, um ‘não, não vamos’. Eu só quero o que é meu, o que eu trabalhei para ter. Eu não quero uma gota de suor do trabalho do meu ex-marido. Eu não estou aqui para tirar o mérito de ninguém. Ele trabalhou, sim, trabalhou para caramba e ele merece ter direito de 50% dele. E eu, do meu. Eu só quero o que é meu. Eu só quero clareza diante do meu trabalho, do meu suor, dos meus sonhos, da minha luta”, pontua.

O faturamento das empresas

A defesa de Naiara teve acesso ao relatório das notas emitidas por uma das empresas em sociedade com o ex-marido: a Naiara de Fatima Azevedo Produções Artísticas LTDA. Em 2023, o faturamento declarado soma mais de R$ 17 milhões.

As advogadas também conseguiram cancelar a procuração que dava ao ex-marido de Naiara o direito de movimentar uma das contas da cantora. Dias antes de recuperar o acesso, houve um saque de R$ 205 mil.

O que diz o ex-marido

Raphael Cabral, ex-marido e ex-empresário de Naiara Azevedo, nega que tenha cometido violência patrimonial.

“Então não entendi essa denúncia. Não entendi essa narrativa e eu fui pego totalmente surpreso por isso. Eu tô decepcionado com todo ocorrido. Não tinha necessidade disso. Porque eu sempre me coloquei à disposição”, diz.

Sobre o incidente com os equipamentos do show que acabou sendo cancelado, Raphael disse que eles pertencem a uma empresa que está em nome da mãe e do irmão dele e apresentou notas fiscais que seriam de aluguéis pagos nos últimos três meses.

Sobre a partilha dos bens, o empresário disse que o jurídico da empresa vai se reunir com os advogados da artista.

“Já está tudo levantado. Estamos esperando para a gente poder sentar e entender o que pode ser feito. Eu falo pra você, em rede nacional: eu vou passar 100%. Não tenho interesse”, destaca.

Ele também negou que tenha agredido a cantora. E diz que vai provar à polícia que é inocente.