Na volta de Coutinho, Vasco empata com CSA

ESPN Brasil

Nada definido para Vasco e CSA na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), as duas equipes se enfrentaram pelo jogo de ida das oitavas de final e empataram por 0 a 0.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (7), em São Januário, e uma nova igualdade no placar leva a definição pela vaga nas quartas para os pênaltis.

R$ 4.740.750 estão em jogo para cariocas e alagoanos, valor pago aos clubes que avançarem às quartas de final.

O zagueiro João Victor foi expulso no lado do Vasco nos minutos finais, deixando os cariocas com 10 em campo nos minutos finais.

O duelo ainda marcou a volta do meia Philippe Coutinho, que voltou a ser relacionado após se recuperar de uma lesão na panturrilha, e entrou no segundo tempo.

Já o goleiro Léo Jardim, que era dúvida após ter lesão constatada depois do empate com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão, iniciou entre os titulares.

O jogo

Assim que a bola rolou no Rei Pelé, o domínio nos minutos iniciais foi do Vasco. Os cariocas criaram boas chances… mas não souberam aproveitar.

Foram pelo menos três boas chegadas, com Vegetti, Tchê Tchê e Nuno Moreira, mas o goleiro Gabriel Félix defendeu sem sustos para o CSA.

Depois de 20 minutos de bom futebol praticados pelo time de Fernando Diniz, foram os alagoanos que assumiram o protagonismo em campo. E assustaram a defesa cruz-maltina.

A melhor delas com o volante Gustavo Nicola, que finalizou colocado e a bola passou muito perto da meta defendida por Léo Jardim.

Na volta do intervalo, o Vasco retomou o domínio e criou boas chances para tirar o zero do placar. Mas novamente sem sucesso.

Coutinho, que entrou no lugar de David, teve oportunidade clara, cara a cara com o goleiro, mas finalizou para fora.

O CSA também teve chances importantes para marcar, mas assim como os cariocas pecaram na hora de finalizar.

Nos minutos finais, o Vasco ainda teve o zagueiro João Victor expulso, após dois cartões amarelos, e jogou até o final com um a menos, segurando o empate.