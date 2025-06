Na Suécia, ministra Cármen Lúcia afirma que, sem democracia, não há liberdade

“Sem democracia, não há liberdade e, sem liberdade, não há paz.” Com essas palavras, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), encerrou sua participação nos eventos realizados em Estocolmo, na Suécia, relativos à celebração dos 30 anos do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral (Idea Internacional), organização intergovernamental que apoia a democracia em todo o mundo.

Entre terça (10) e quinta-feira (12), ocorreram três eventos: a Conferência de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral, promovida em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores da Suécia e a Comissão Eleitoral da Austrália; a Reunião Extraordinária do Conselho de Estados-Membros; e a Sessão de Alto Nível do Idea Internacional. Os encontros reuniram as lideranças dos órgãos de gestão eleitoral dos estados-membros do Idea.

Na ocasião, eles discutiram a independência dos órgãos de gestão eleitoral, a construção de confiança, segurança e eleições, além do uso da inteligência artificial nos pleitos. Como parte da conferência, os líderes eleitorais presentes reforçaram seu compromisso coletivo com eleições livres e justas por meio da Declaração de Estocolmo sobre Integridade Eleitoral.

“Defender a democracia é uma obrigação e uma responsabilidade para com a humanidade”, afirmou a ministra. O Brasil é membro do Idea Internacional desde 2016, sendo o TSE o representante do Estado brasileiro.

Conferência de Estocolmo

A Conferência de Estocolmo é uma continuação de dois eventos virtuais sobre integridade eleitoral – realizados em novembro de 2024 e março de 2025 – e segue o sucesso da Conferência de Canberra, também sobre o tema, ocorrida em junho de 2024.

O evento reuniu profissionais e especialistas em processos eleitorais, proporcionando uma plataforma para trocas presenciais sobre liderança, boas práticas e desafios emergentes na gestão eleitoral, especialmente em um ecossistema de informação digital em constante evolução.