Na Seleção, Ancelotti terá maior salário da história da CBF

Carlo Ancelotti foi anunciado nessa segunda-feira (12) como novo técnico da Seleção Brasileira . Aos 65 anos, ele vai cumprir as últimas semanas de vínculo com o Real Madrid e passará a comandar o Brasil a partir de 26 de maio, com vínculo até a Copa do Mundo de 2026.

O italiano é o primeiro estrangeiro a ser técnico efetivo da Seleção, já que no século passado, outros estrangeiros comandaram a equipe de forma temporária. No novo desafio, Ancelotti também passa a ser o treinador mais bem pago da história da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como mostra levantamento do Bola Vip com os nomes desde 2010.

Informações dão conta que o novo comandante vai receber cerca de R$ 5 milhões por mês. Como base de comparação, a imprensa espanhola apontava, desde 2024, que ele recebia R$ 5,8 milhões mensais no Real Madrid.

Considerando valores corrigidos, Ancelotti vai ganhar mais que o dobro do salário de qualquer outro comandante da Seleção. Antes dele, o mais bem pago era justamente o antecessor, Dorival Júnior, com R$ 2 milhões mensais.

Fechando o “pódio” dos salários, estão Dunga e Felipão, que recebiam R$ 1,8 milhão por mês, também em valores corrigidos. Desde a chegada de Mano Menezes à Seleção, em 2010, todos os técnicos ganhavam mais de R$ 1 milhão por mês, exceto Fernando Diniz, que tinha vencimentos na casa dos R$ 800 mil.

Maiores salários dos técnicos da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti (2025 – ): R$ 5 milhões por mês

Dorival Júnior (2024-25): R$ 2 milhões por mês, em valores corrigidos

Felipão (2013-14) e Dunga (2014-16): R$ 1,8 milhão por mês, em valores corrigidos

Tite (2016-22): R$ 1,6 milhão por mês, em valores corrigidos

Mano Menezes (2010-12): R$ 1,2 milhão por mês, em valores corrigidos

Fernando Diniz (2023): R$ 800 mil por mês, em valores corrigidos