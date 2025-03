Na inauguração de Oiticica, Lula fala em “outro oceano” com a barragem

Ao afirmar que “isso vai virar um “outro oceano”, o presidente Lula (PT) participou da inauguração da barragem de Oiticica, em Jucurutu, nesta quarta-feira (19), que tem capacidade para 742,6 milhões de metros cúbicos.

Ainda em sua fala, ele citou o “legado” que quer deixar. “Saber que os nordestinos que fugiram para outros estados do país agora podem ficar na sua cidade natal”, disse.

Além da inauguração da barragem, o presidente assinou ordem de serviço para construção da Adutora do Agreste Potiguar, que vai levar água a 14 municípios com investimento de R$ 448 milhões. O chefe do Executivo federal ainda citou uma “relação humanista, fraterna” ao dizer que “esse é o país que queremos construir”.

Durante a solenidade, Lula também fez críticas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) . A governadora Fátima Bezerra fez um histórico da obra afirmando que “[a barragem] significa desenvolvimento e dignidade”. No discurso, ela também citou “outra prioridade”, que é a BR-304 e informando que “em setembro começa a duplicação [da rodovia]”.

Tribuna do Norte