Na China, Lula pede que EUA ‘parem de incentivar a guerra’ na Ucrânia

“Eu tenho uma tese que eu já defendi com o Macron (Emmanuel Macron, presidente da França), com o Olaf Scholz (chanceler alemão) e com o Biden (Joe Biden, presidente dos Estados Unidos) e ontem, discutimos longamente com o Xi Jinping. É preciso que se constitua um grupo de países dispostos a encontrar um jeito de fazer a paz”, afirmou o presidente brasileiro.

A Ucrânia foi invadida por tropas russas em fevereiro de 2022.

Desde então, países europeus e os Estados Unidos vêm fornecendo ajuda financeira e militar para as tropas ucranianas, inclusive como envio de armas, aviões e tanques de guerra.

Segundo Lula, é preciso que os países envolvidos no conflito parem de enviar armas para a guerra.

“Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão de países e discutir o fim dessa guerra. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Rússia. É preciso ter paciência para conversar com o presidente da Ucrânia. Mas é preciso sobretudo convencer os países que estão fornecendo armas e incentivando a guerra a pararem”, disse o presidente brasileiro.

Lula não entrou em detalhes sobre como o presidente chinês recebeu a proposta brasileira, mas afirmou que a China estaria disposta a procurar uma solução para o conflito. O país é um importante parceiro comercial e político da Rússia. Em fevereiro, o governo de Xi Jinping lançou um plano destinado à paz na Ucrânia.

“É preciso, agora, paciência. É preciso encontrar no mundo países que estejam dispostos. O Brasil está disposto. A China está disposta. Temos que procurar outros aliados e negociar com as pessoas que podem ajudar esse país (a Ucrânia)”, disse Lula.

As declarações de Lula sobre o papel dos Estados Unidos em relação ao conflito acontecem numa sequência de demonstrações de que o Brasil pretende aumentar sua proximidade com o regime de Pequim.

E isso ocorre justamente em um momento em que as relações entre China e Estados Unidos estão acirradas. Os americanos vêm fazendo acusações contra os chineses que incluem até espionagem.

Em 2022, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, afirmou que a China seria o único país na atualidade capaz de “remodelar” a atual ordem mundial.

Na sexta-feira (14/04), Lula já havia dito que contava com a China para “equilibrar” a geopolítica e defendeu uma mudança na “governança mundial”.

Ainda na sexta-feira, Lula também comentou sua visita a um centro de pesquisas da Huawei, uma gigante de tecnologia chinesa que foi banida dos Estados Unidos por, segundo o governo americano, representar uma ameaça a sua segurança nacional. Ao falar sobre sua ida à empresa, Lula disse que “ninguém vai proibir que o Brasil aprimore sua relação com a China”.

Questionado sobre se teme alguma reação americana por conta dos seus últimos movimentos diplomáticos, Lula negou que esteja preocupado.