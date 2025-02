Na Alemanha, aproximação entre direita e extrema direita se intensifica, na reta final para eleições

Por RFI

O texto foi rejeitado por uma margem estreita no Parlamento alemão (350 votos contra e 338 a favor), mas, a três semanas das eleições legislativas, essa iniciativa — a segunda em apenas três dias — marca uma ruptura significativa na política alemã. Até então, os partidos mantinham um “cordão sanitário”, recusando qualquer cooperação com a extrema direita no nível nacional.

O chanceler social-democrata Olaf Scholz alertou para o risco de que essas duas forças políticas acabem governando juntas, como já ocorreu em outros países.

O projeto de lei apresentado pela União Democrata-Cristã (CDU/CSU) visava restringir o reagrupamento familiar de imigrantes e facilitar a detenção de estrangeiros sem documentos. No entanto, mesmo dentro do partido conservador, houve divisões: Friedrich Merz, candidato da CDU ao cargo de chanceler, revelou que 12 deputados da própria legenda não apoiaram a proposta.