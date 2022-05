Mutirão do Detran realizou vistoria em veículos no fim de semana

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) realizou no último sábado, 30 de abril, um mutirão de vistoria eletrônica veicular compreendendo as duas principais cidades do estado, no caso, sendo elas Mossoró e Natal. A ação ultrapassou a marca de 600 veículos vistoriados pela equipe de vistoriadores da Coordenadoria de Registro de Veículos do Órgão (Coreg).

A medida segue o planejamento da Direção Geral, que vem atuando na ampliação da capacidade de efetivação de vistoria veicular do Departamento, que atualmente tem potencial diário de atender até 1.200 vistorias de automóveis no estado.

O mutirão aconteceu na sede administrativa do Detran, em Natal (Cidade da Esperança), no Shopping Auto Mall e na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Mossoró. A iniciativa mobilizou equipes de servidores do Detran que atuam no setor de vistoria e que foram coordenados para agir dentro de uma programação planejada, no sentido de dar agilidade ao processo e evitar tempo demasiado de espera por parte dos proprietários de veículos.

O coordenador de Registro de Veículos do Detran, Carlos Silvestre, explicou que o procedimento de vistoria eletrônica é um processo de vital importância para realização de diversas transações que envolvem automóveis, e é uma medida que atua, principalmente na segurança, no sentido de evitar e combater a regularização de veículos de origem duvidosa, produto de furto, roubo ou clonagem.

“A vistoria é um procedimento de segurança que envolve conhecimento técnico e responsabilidade. Somente nos últimos dois anos, o Detran notificou à Polícia Civil mais de 120 veículos com suspeita de adulteração ou clonagem. A Coordenadoria de Registro de Veículos continua buscando ampliar e garantir os serviços que a população precisa e a segurança veicular necessária”, comentou Silvestre.

No Rio Grande do Norte todas as vistorias de veículos automotores são realizadas única e exclusivamente pelo Detran, por meio dos seus servidores públicos. O procedimento verifica a legitimidade da propriedade do veículo, a autenticidade da documentação e se há condições seguras para circulação nas vias. A vistoria é necessária em transações de transferência de propriedade de veículo, primeiro registro de veículo novo, regravação de chassi, mudança de categoria ou característica de veículo, emissão de segunda via do CRV ou ATPV, entre outros.

Em Natal, o Detran dispõem de três pontos autorizados para a vistoria de veículos, sendo eles a sede administrativa do Órgão, no bairro Cidade da Esperança, Central do Cidadão Zona Sul e Central do Cidadão Zona Norte. O Detran também realiza vistorias de veículos em Mossoró e outras cidades do interior do Estado, a exemplo de Caicó e Currais Novos.