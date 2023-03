Mutirão de Endoscopia na UBS Maria Irismar Nolasco, na manhã deste sábado (25)

Na manhã deste sábado (25), a Unidade Básica de Saúde Maria Irismar Nolasco, em Tibau, realizou o primeiro Mutirão de Endoscopia Digestiva de 2023, com o objetivo de atender a população local e diminuir a demanda reprimida de exames.

A Prefeitura trouxe a equipe e os equipamentos da AME Clínica Médica através do convênio com o COPIRN. A médica Dra. Sheyla juntamente com sua equipe atenderam 30 pacientes na UBS.

A ação é continuação das ações de saúde da gestão e contou com a presença da Prefeita Lidiane Marques.