Mutirão de cirurgia para pessoas com sequelas e deformidades nas mãos e membros

A capital potiguar receberá importante ação social, de 7 a 9 de julho, promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM) e voltada à correção cirúrgica em pacientes com sequelas e deformidades nas mãos e membros. A previsão é que de 25 a 30 pacientes, entre crianças e adultos, sejam operados em dois hospitais de Natal: Hospital Infantil Varela Santiago e Hospital Memorial.

Os pacientes passaram por avaliação com o cirurgião Dr. Márcio D’Angelo Rodrigues Barreto, coordenador do mutirão. “Foi feito o acolhimento de todos os pacientes consultados e, após, os casos foram enviados aos demais profissionais que participarão da ação, para seleção dos casos a serem operados”, explica.

A atividade, que reunirá especialistas da SBCM do Rio Grande do Norte e de várias regiões do Brasil, tem como objetivo alertar o poder público sobre a necessidade de políticas que viabilizem cirurgias a esses pacientes, para melhorar a qualidade de vida e a produtividade dessas pessoas. “Deve-se proporcionar um sentimento de esperança nos pacientes através da melhora da função da mão, ou seja, da destreza, favorecendo os processos de inclusão social, desde o ambiente escolar até no seu futuro trabalho”, salienta o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, Dr. Samuel Ribak.

Serão 10 médicos especialistas voluntários, que se deslocarão e se somarão aos profissionais locais para a realização do mutirão. A ação, que contará com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde, não tem fins lucrativos, devendo ser financiada por instituições, órgão da administração pública e empresas da iniciativa privada parceiras.

“Há expressivo número de casos de pessoas com traumas nas mãos, assim como crianças que nasceram com alguma deformidade e, sem tratamento, carregarão o problema por toda a vida. Isso causa enorme perda de força produtiva ao país e elevam custos institucionais de incentivo à inclusão social e de inserção no mercado de trabalho”, salienta o Dr. Márcio. “Por isso, ações como essa da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão são fundamentais para evidenciar a necessidade de atenção a esses pacientes e ajudar, de forma mais rápida, os casos com maior gravidade”, conclui.

A SBCM também estimula a formação de especialistas no Estado e o envolvimento de mais médicos em ações sociais para minimizar o tempo de espera dos pacientes.

Sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão

A SBCM (Sociedade Brasileira de Cirurgia de Mão), fundada em 1959, congrega médicos especialistas em Cirurgia da Mão e Reconstrutiva do Membro Superior. A instituição promove a formação de profissionais, além de fornecer condições para atualização permanente, sob a forma de ensino, pesquisa, educação continuada, desenvolvimento cultural e defesa profissional.

Mais informações em http://www.cirurgiadamao.org.br/

