Mutirão ajuda consumidores de Mossoró a renegociarem dívidas; veja como participar

O Procon RN vai realizar, nas próximas terça-feira (5) e quarta-feira (6), um mutirão para renegociação de dívidas de consumidores mossoroenses.

O objetivo é restabelecer a adimplência de uma parcela significativa da população do município, evitar o superendividamento e promover a reinserção desses consumidores no mercado de consumo local, de forma consciente e saudável.

A ação vai acontecer na Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró (CDL Mossoró), das 7h30 às 17h dos dois dias.

Para participar, é recomendado que os interessados levem consigo documentos pessoais e comprovantes das dívidas, caso possuam, para otimizar o processo de atendimento.

Durante os dois dias de evento, além da consulta gratuita do extrato de negativação, ofertada pela CDL, das renegociações diretas com alguns credores que estarão presencialmente no mutirão e das intermediações feitas pelos técnicos do Procon RN, os participantes também terão acesso às orientações jurídicas e de consumo.

Serviço

O que: Mutirão de renegociação de dívidas em Mossoró

Quando: Terça-feira (5) e quarta-feira (6), das 7h30 às 17h

Onde: CDL Mossoró – Rua Alfredo Fernandes, nº 292