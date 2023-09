Museu Lauro da Escóssia será reinaugurado neste sábado

A Prefeitura de Mossoró reinaugura neste sábado (23), às 17h, o Museu Histórico Lauro da Escóssia.

A reforma, segundo a equipe da PMM contemplou a implementação de um projeto de acessibilidade, assegurando a instalação de rampas e de um elevador para acesso ao primeiro andar. Outra melhoria refere-se à ativação, na Pinacoteca Municipal, de quatro salas multiuso. Houve também renovação da pintura e da iluminação, e a instalação de um sistema de combate a incêndios. Além disso, ainda como parte do trabalho desenvolvido, a Praça Manoel Nunes da Paz, localizada em frente ao museu, recebeu iluminação em Led e câmeras de segurança.

A ocasião marcará ainda o anúncio de exposições que vão integrar a programação do Museu Lauro da Escóssia, sendo elas a exposição Auto da Liberdade (um passeio pelas histórias de luta e liberdade do povo de Mossoró); exposição Uern 55 anos; exposição “O Movimento Pictórico da Liberdade Mossoroense”, do artista Isaías Medeiros; e exposição do Projeto Cetáceos, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A reinauguração também será abrilhantada pela participação dos atores do espetáculo “Auto da Liberdade” e terá apresentação do cantor Marcelo Alexandre.

O MUSEU

O Museu Histórico Lauro da Escóssia Municipal funciona na antiga cadeia pública e guarda um rico acervo relacionado à pré-história, à paleontologia e à história da cidade e da região. No local, podem ser encontrados fósseis de animais, mobiliários, registros fotográficos e documentos importantes, como o título de eleitor de Celina Guimarães Vianna, primeira mulher a votar na América Latina.