Museu Lauro da Escóssia orienta sobre como expor trabalhos na Pinacoteca Municipal

Espaço de preservação da história, o Museu Histórico Lauro da Escóssia dispõe de estrutura, na Pinacoteca Municipal, para recebimento de exposições. Diante disso, o museu reforça que os espaços estão disponíveis aos interessados em apresentar seus trabalhos.

A Pinacoteca reúne quatro salas multiuso adequadas para exposições. O objetivo da Prefeitura de Mossoró é possibilitar que essa estrutura funcione como espaços de valorização e difusão do conhecimento. Para solicitar a disponibilização das salas, é necessário preencher um requerimento (acessível aqui) e encaminhá-lo para o e-mail [email protected]. Neste primeiro momento, não está sendo cobrada taxa para uso dos espaços.

“Queremos que o Museu Histórico Lauro da Escóssia seja um espaço para difusão do conhecimento. Por isso, nosso objetivo é que as salas da Pinacoteca Municipal estejam disponíveis para o recebimento de exposições”, disse o diretor do museu, Jair Nogueira.