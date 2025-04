Museu Lauro da Escóssia: 77 anos como fortaleza histórica e cultural de Mossoró

Neste sábado (5), o Museu Municipal Lauro da Escóssia celebrou 77 anos de existência. Pelo menos, no papel. É o que narra o historiador Geraldo Maia sobre o início da construção do museu e da biblioteca na década de 1940.

“A história do Museu começa em 1948 quando Jerônimo Dix-Sept Rosado Maia, que era um comerciante aqui de Mossoró, resolveu se candidatar a Prefeito da cidade e pediu ajuda ao seu irmão mais novo, Vingt-Un, para montar o seu plano de governo. O irmão aceitou a proposta, mas tinha a condição de inserir entre as metas do político a construção de um museu e de uma biblioteca pública. Apenas cinco dias após a posse, ele cobrou a realização das promessas”, explicou.

Então, em 5 de abril de 1948, a partir da aprovação e execução do Decreto 4, Mossoró passou a “germinar” dois equipamentos culturais históricos através de arrecadações de materiais, como livros e artefatos, tendo como sede inicial o chamado Salão do Clube Ipiranga. O trabalho era inteiramente voluntário e tinha como um dos detalhes a passagem nas casas para conseguir o máximo de itens possível.

“Para formar o Museu, Vingt-Un participou doando peças arqueológicas de um sítio em Governador Dix Sept Rosado. Câmara Cascudo também fez doações para o museu. Apenas em 30 de setembro do mesmo ano é que o museu passou a funcionar, ainda no Salão Ipiranga”, reforçou o historiador.

O atual prédio que abriga toda a história mossoroense, localizado na Rua 30 de setembro, no Centro de Mossoró, foi inaugurado em 8 de abril de 1880 e, inicialmente, foi utilizado como a antiga Cadeia Pública e a Câmara dos Vereadores. Após isso, em 1981, se tornou definitivamente o museu através de um convênio entre o Governo Estadual e a Prefeitura.

ACERVOS

Ao visitar o Museu Lauro da Escóssia atualmente, é possível conferir de perto um rico acervo relacionado à história do município e da região. Dentre elas, uma coleção do jornal “O Mossoroense”, o terceiro jornal mais antigo do Brasil, diversas fotografias de “Manuelito”, profissional da época, além de revisitar a memória de luta de Celina Guimarães Viana como primeira mulher eleitora no país e na América Latina.

VISITAÇÃO

O Museu Lauro da Escóssia em foi completamente reformado em 2023. Dentre as melhorias, está a acessibilidade com a implementação de rampas e elevador. Além da ativação de quatro salas multiuso na Pinacoteca Municipal, bem como a instalação de um sistema de combate a incêndios, a iluminação externa em Led, câmeras de segurança e outros.

A população mossoroense e turistas podem conhecê-lo de perto de terça à sexta das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 17h.