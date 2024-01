Muro atingido por caminhão desaba e mata ex-vereador em cidade do RN

Muro atingido por caminhão desaba e mata ex-vereador em cidade do RN

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (16) em Lajes, na região Central potiguar.

Por Inter TV Cabugi

16/01/2024 08h43 Atualizado há 18 minutos

Muro atingido por caminhão cai e mata ex-vereador de Lajes, no RN — Foto: Reprodução

Muro atingido por caminhão cai e mata ex-vereador de Lajes, no RN — Foto: Reprodução

Um caminhão atingiu um muro que desabou sobre um ex-vereador da cidade de Lajes, região Central potiguar, na manhã desta terça-feira (16). O homem morreu antes de receber atendimento médico.

A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Ismael Quirino, um ex-vereador do município.

Ainda segundo a unidade da PM no município, o acidente aconteceu por volta das 6h. Um caminhão caçamba bateu no muro de uma garagem da prefeitura e Ismael, que estava perto do muro, foi atingido pela estrutura.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado ao local para recolher o corpo e realizar perícia.