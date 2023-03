Municípios do RN terão suspensão de abastecimento de água; confira

A CAERN divulgou por meio de nota, que na quarta-feira (22), das 8h às 16h, a Estação de Bombeamento 5, da Adutora Serra de Santana, estará paralisada para instalação de novo disjuntor. As cidades de Tenente Laurentino, Lagoa Nova, São Vicente, Bodó e comunidades rurais da área, estarão com suspensão de abastecimento. Após religar o sistema são necessárias 48 horas para normalizar o envio de água.

Já na quinta-feira (23), das 8h às 16h, a paralisação do abastecimento será para as cidades de Caicó, Jardim de Piranhas e São Fernando. Também será instalado novo disjuntor, na Estação de Bombeamento 1, da adutora Manoel Torres. Após religar o abastecimento são necessárias 48 horas para normalizar o abastecimento nas cidades.

Na sexta-feira (24) uma parada programada nas cidades de Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos e Riachuelo, além da comunidade de Cachoeira do Sapo. De acordo com a Caern, a suspensão será necessária para que a companhia faça a instalação de equipamentos elétricos na estação elevatória 3, do Sistema Produtor Integrado Sertão Central Cabugi. O sistema será desligado às 6h. E religado às 18h, após a conclusão do serviço.

MELHORIA

A Caern está fazendo a substituição de disjuntores de média tensão instalados em subestações em diversas unidades operacionais. Os novos disjuntores possuem tecnologia que garante proteção contra curtos-circuitos e proporciona maior segurança para manobra manual, diminuindo a necessidade de paradas não programadas de abastecimento.

As paradas para melhoria do sistema elétrico, vão continuar ocorrendo até o final de março e abril. Tanto em Estações do sistema adutor Serra de Santana como no sistema adutor Manoel Torres. A Caern vai avisar com antecedência sobre novas paradas. A Caern recomenda uso racional durante o período, de suspensão e normalização, além do armazenamento seguro da água.