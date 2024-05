Municípios do RN devem receber nova remessa de vacinas contra dengue

O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de quase 1 milhão de doses da quinta remessa de vacinas da dengue, sendo 656.172 doses de reforço e 335.200 doses de ampliação. Com essa nova entrega, mais 405 municípios foram contemplados, totalizando 1.735 que estarão vacinando adolescentes de 10 a 14 anos. No Rio Grande do Norte, apenas Natal, Parnamirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante e Macaíba receberão as novas doses.

Para ter proteção completa contra casos graves e hospitalizações por dengue, são necessárias duas doses do imunizante. A pasta garante a entrega das duas doses para todos os municípios contemplados na estratégia de vacinação.

Recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil comprou todo o estoque disponível de vacina de dengue disponível no mercado internacional. Considerando essa aquisição e mais um quantitativo doado pelo laboratório produtor, o total de doses chega a 6,5 milhões para 2024 e 9 milhões para 2025.

As doses estão sendo entregues em parcelas devido à capacidade de produção do laboratório. Com a quinta remessa, serão 3.659.851 doses distribuídas aos estados e municípios.

Natal deve receber a maior parcela das vacinas enviadas ao Estado, serão 9.207 doses. Já Parnamirim deve receber 2.089. Extremoz receberá 838, enquanto em São Gonçalo do Amarante serão entregues 1.581 e em Macaíba, 1.080 doses.