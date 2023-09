Municípios atingidos pelas chuvas do 1º semestre receberão R$ 4 milhões da Defesa Civil

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil liberou mais de R$ 4 milhões para mitigar o impacto das chuvas do 1º semestre em seis municípios do Rio Grande do Norte.

Os recursos serão repassados aos municípios, que sob a orientação da Defesa Civil Estadual fará as obras.

Nas suas redes sociais, a governadora Fátima Bezerra ressalta o papel do Pacto Federativo, que segundo ela, deu esse fruto.