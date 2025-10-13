Município de Natal indenizará cidadão em R$ 3 mil após bloqueio irregular de conta bancária

Analisando o caso, o magistrado destacou que a responsabilidade civil do ente público está disciplinada pelo art. 37 da Constituição

Federal e pelo art. 43 do Código Civil, nos termos da Teoria do Risco Administrativo. Com isso, o juiz observou configurar-se, no caso, a responsabilidade objetiva, bastando a presença do ato comissivo ilícito, o dano e o nexo de causalidade.