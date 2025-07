Mundial de Clubes: veja classificados, confrontos e horários das quartas

CNN Brasil

Com dois brasileiros vivos, a Copa do Mundo de Clubes chega oficialmente à fase de quartas de final, com o encerramento das oitavas, nesta terça-feira (1), nos Estados Unidos.

Assim, conhecemos oficialmente os oito times que ainda seguem na busca pelo título inédito deste formato do Mundial com 32 clubes.

As últimas duas vagas restantes ficaram com Real Madrid e Borussia Dortmund, que superaram Juventus e Monterrey, respectivamente, e agora medem forças nas quartas de final.

Times classificados às quartas do Mundial de Clubes

Palmeiras

Chelsea

Paris Saint-Germain

Bayern de Munique

Fluminense

Al-Hilal

Real Madrid

Borussia Dortmund

Confrontos, datas e horários das quartas de final do Mundial

Sexta-feira, 4/7

16h: Fluminense x Al-Hilal

x Al-Hilal 22h: Palmeiras x Chelsea

Sábado, 5/7