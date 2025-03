Mulheres representam 68,6% dos estagiários brasileiros

De acordo com levantamento inédito do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e empregabilidade jovem do Brasil, as mulheres representam 68,6% dos estagiários* com contratos vigentes em janeiro deste ano. Na cidade de São Paulo esse percentual chega a 72,5%. Os números ainda indicam que a maioria das estudantes contratadas no primeiro mês do ano se autodeclararam negras ou pardas (52%) e que possuem entre 18 e 24 anos de idade (53%). Ainda dentro deste recorte, 88% das mulheres cursam o Ensino Superior e 74% são oriundas de instituições particulares. Quando se trata de aspectos sociais, cerca de 44% das estudantes declararam renda familiar de R$1.518 e 48% das estagiárias compartilham a residência com quatro ou cinco pessoas. QUEM SÃO AS ESTAGIÁRIAS BRASILEIRAS: