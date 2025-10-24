Mulher tem dedo e orelha decepados pelo companheiro em tentativa de feminicídio em Parnamirim, diz polícia

Uma mulher teve pelo menos um dedo e uma orelha decepados durante uma tentativa de feminicídio que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (24) em Parnamirim, na Grande Natal, segundo a Polícia Civil. O companheiro dela foi preso em flagrante suspeito do crime.

Ainda de acordo com a polícia, o crime aconteceu na frente da filha da vítima.

A Poícia Militar informou que registrou a ocorrência por volta das 2h30, no bairro Bela Parnamirim, quando a equipe foi acionada ao local do fato.

Chegando ao endereço informado, os policiais encontraram o suspeito dentro da residência, junto com a vítima. O homem foi até o portão e pediu ajuda aos policiais, afirmando que sua esposa estava ferida.

Segundo a PM, os policiais ordenaram que ele soltasse um pedaço de madeira que segurava e saísse da casa. Em seguida, ele foi algemado e colocado na viatura.

Ao entrarem na residência, os militares localizaram um facão que teria sido utilizado para ferir a vítima e apreenderam a arma.

Segundo a PM, a mulher apresentava sangramento, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e conduzida ao Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

A Polícia Civil confirmou ao g1 que a mulher teve pelo menos um dedo e parte de uma orelha decepados pelo criminoso.

O suspeito, que tem 54 anos, recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Plantão de Parnamirim, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A corporação informou que solicitou a prisão preventiva dele à Justiça.

Até a última atualização desta reportagem, ela estava no centro cirúrgico, aguardando transferência para uma UTI, e ainda não tinha sido ouvida pelos investigadores.

De acordo com o Samu, além dos decepamentos, a vítima apresentava ferimento no couro cabeludo e na face provocados por golpe de facão.

As investigações serão conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Parnamirim.