Mulher sofre tentativa de feminicídio em Mossoró

Na tarde desta segunda-feira, 29, uma mulher sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro Santo Antônio, em Mossoró.. A vítima, identificada como Lorena Bezerra Palhares, 31 anos, foi baleada na cabeça. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima e o ex-marido, no qual estão separados há aproximadamente 8 meses, haviam discutido.

Lorena foi socorrida para o Hospital Regional Tarcísio Maia. A unidade de saúde informou que ela seguia em observação para fazer alguns procedimentos, como exames e avaliação médica.

O ex marido fugiu após o crime e até o fechamento desta matéria, não havia sido encontrado.