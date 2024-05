Mulher morre após ser atropelada por ônibus na Zona Oeste de Natal

Uma mulher de 45 anos morreu na tarde desta sexta-feira 10 após ser atropelada por um ônibus na Rua Santa Cristina, no bairro de Felipe Camarão, Zona Oeste de Natal.

De acordo com a TV Ponta Negra, testemunhas relataram que a mulher transitava pela via quando perdeu o equilíbrio e caiu. O condutor do ônibus não conseguiu evitar o atropelamento, resultando na morte instantânea da vítima.

Após o incidente, algumas pessoas tentaram agredir o motorista, que encontrou refúgio em uma residência próxima. Segundo o gerente da empresa, o condutor estava visivelmente abalado com a tragédia.

Agentes da Polícia Militar do 9º Batalhão e do CPRE foram mobilizados para o local aguardando a chegada das equipes do Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP/RN) e da Polícia Civil para os procedimentos legais.