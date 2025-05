Mulher morre após passar mal durante tratamento odontológico em Macaíba

De acordo com a prefeitura de Macaíba, a paciente não tinha comorbidades e era atendida regularmente pela equipe da UBS Campestre, com diversos procedimentos em seu histórico. Ela chegou à unidade pela manhã e passou mal durante atendimento para tratamento odontológico.

Ainda de acordo com o município, Conceição foi atendida imediatamente pela médica local, que realizou os primeiros socorros.

A prefeitura ainda informou que a UBS não conta com ambulância, por não ser local para atendimento de urgência e emergência. O Samu foi acionado, porém, após três contatos telefônicos, e diante da demora de cerca de 30 minutos, os profissionais optaram por levar a paciente no carro administrativo do município.

A UPA de Parnamirim foi a escolhida para o socorro por ser a mais próxima da UBS de Macaíba.