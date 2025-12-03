Mulher mata o pai após flagrá-lo abusando da filha de 6 anos no interior do RN
Uma mulher de 33 anos matou o pai, de 58 anos, após flagrá-lo abusando de sua filha de seis anos dentro da residência da família em Carnaúba dos Dantas. O crime ocorreu durante a madrugada.
De acordo com a Polícia Civil, depois do episódio, a mulher levou o homem para um terreno próximo e o matou com golpes de pau e pedra, enterrando o corpo no local. Pela manhã, ela se apresentou à Polícia Civil, que isolou a área e acionou a Polícia Científica para realizar a perícia.
As autoridades continuam investigando o caso e apurando todas as informações relacionadas ao ocorrido.