Mulher espancada pelo namorado com mais de 60 socos vai passar por cirurgia de reconstrução dos ossos da face

A mulher espancada pelo namorado, o ex-jogador de basquete Igor Cabral, no elevador de um condomínio em Natal vai passar por uma cirurgia para reconstrução dos ossos da face. A vítima, de 35 anos de idade, foi espancada com mais de 60 socos no sábado passado (26) e sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.