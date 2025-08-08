Mulher espancada com mais de 60 socos mostra rosto após cirurgia para reconstrução facial

Juliana Soares, de 35 anos, a mulher espancada com mais de 60 socos pelo namorado no elevador de um condomínio em Natal mostrou, pela primeira vez, o rosto dela após a cirurgia a qual foi submetida para reconstrução facial.

A imagem foi postada no perfil dela em uma rede social, mostrando o sétimo dia de recuperação após o procedimento. Ela teve alta hospitalar na segunda-feira (4).

Juliana passou por uma cirurgia para restauração de ossos do rosto, na sexta-feira passada (1º), que durou mais de 7 horas e foi “um sucesso”, segundo o Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL). Ela havia sofrido múltiplas fraturas no rosto e no maxilar.

No perfil, a vítima do crime também compartilhou que realizou, nesta semana, sessão de laserterapia no rosto para reduzir o edema e modular a inflamação.

A mulher foi espancada no elevador no dia 26 de julho. O agressor, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, foi preso em flagrante, e teve a detenção transformada em prisão preventiva, após passar por audiência de custódia.