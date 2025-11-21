Mulher é resgatada de helicóptero cerca de 6 horas após quebrar o pé durante trilha em Triunfo Potiguar
Caso aconteceu na Serra do Ererê, em Triunfo Potiguar. Bombeiros demoraram três horas até encontrar local onde vítima estava e acionaram helicóptero.
G1 RN
Uma mulher de 28 anos foi resgatada de helicóptero na tarde desta quinta-feira (20) cerca de 6 horas após fraturar o pé durante uma caminhada na Serra do Ererê, uma área de difícil acesso que fica na cidade de Triunfo Potiguar, no interior do Rio Grande do Norte.
O Corpo de Bombeiros recebeu a primeira notificação para o atendimento a mulher às 9h, mas, por conta da dificuldade de acessar a área, acionou o helicóptero da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesap), que realizou o resgate da mulher por volta das 15h.
Além da dificuldade de chegar ao trecho, a área também é considerada de acesso restrito, o que impossibilitou que bombeiros e policiais realizassem o transporte terrestre até a cidade.
A Serra do Ererê fica a cerca de 20 km da zona urbana de Triunfo Potiguar.
“Depois de 3 horas de busca que a gente encontrou a vítima, que está com um pé fraturado, e não tem condições de a gente levar na prancha, porque é mato fechado, muita pedra, muito obstáculo. A cidade é do outro lado. Para a gente chegar aqui foram 3 horas e muita dificuldade”, disse o Sargento Elbton, do Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros chegaram a pé ao local e, inicialmente, estabilizaram a mulher até a chegada da equipe médica no helicóptero, que a levou para o Hospital Regional de Assú.
De acordo com os socorristas, o caso não era considerado grave, mas a mulher estava desidratada devido ao calor intenso e à longa espera pelo resgate.
O que aconteceu
Segundo o Corpo de Bombeiros de Assú, a mulher e o marido, um homem de 37 anos, começaram a trilha entre 6h e 7h.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o casal relatou que é acostumado a realizar trilhas pelo estado, mas essa foi a primeira vez que eles foram para a Serra do Ererê.
Durante o percurso, a mulher tentou atravessar uma cerca de arame farpado, escorregou e acabou fraturando o pé.
Após o acidente, Erick deixou a companheira no local e caminhou de volta até Triunfo Potiguar para pedir ajuda. A moto que usavam estava guardada em um ponto antes da trilha que dá acesso a serra.
Resgate ocorreu na tarde desta quinta-feira (20) — Foto: Cedida
Dificuldade de acessar o trecho
Os Bombeiros foram acionados por volta das 9h, mas, ao chegarem à região, encontraram grande dificuldade para avançar pela mata fechada. Os bombeiros só conseguiram localizaram o casal após três horas de buscas.
De acordo com os militares, o local tem muitas pedras e buracos, e qualquer inclinação poderia machucar a mulher na prancha de resgate.
Por causa desse cenário, o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) foi acionado por volta das 14h para o resgate aéreo.
Resgate de helicóptero
O helicóptero Potiguar 01 decolou de Natal no início da tarde e levou cerca de 50 minutos para chegar ao local. Após pousar na serra, a equipe aeromédica assumiu o atendimento e preparou a paciente para a remoção aérea. O casal foi retirado da área de mata por volta das 15h.
A mulher foi levada de helicóptero até Assú, onde uma ambulância do Samu realizou a transferência para o Hospital Regional.