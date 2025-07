Mulher é raptada no município de João Dias; Ex marido é o principal suspeito do crime

A Polícia Civil investiga o sequestro de Francineide Alves dos Santos, 36 anos, ocorrido na manhã deste domingo (27), no município de João Dias, localizado no Alto Oeste Potiguar. De acordo com informações repassadas pela Polícia, a mulher foi levada à força por um homem que a colocou dentro de um carro modelo Gol, de cor prata.

O veículo utilizado na ação foi encontrado horas depois, já no início da noite, abandonado e trancado na zona rural do município de Almino Afonso-RN, o que reforça as suspeitas de um rapto premeditado.

O principal suspeito do crime é o ex-marido de Francineide, que já está sendo procurado pelas autoridades. A Delegacia da Polícia Civil de Patu está à frente das investigações e pede a colaboração da população para obter qualquer informação que possa ajudar a localizar a vítima e esclarecer o caso.

Denúncias ou informações podem ser repassadas, de forma anônima, pelo número (84) 9 9944-4187.