Mulher é presa suspeita de participação em latrocínio de gerente de banco de Natal

G1 RN

Uma mulher de 28 anos foi presa na noite de sexta-feira (22) por ser suspeita pelo latrocínio de um gerente de banco. O crime, em que o homem foi vítima do golpe “Boa Noite, Cinderela”, aconteceu na manhã do mesmo dia no bairro Capim Macio, na Zona Sul de Natal.