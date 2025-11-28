Mulher é presa suspeita de aplicar golpe com investimentos em criptomoedas na Grande Natal

Uma mulher de 42 anos foi presa, nesta sexta-feira (28), na Grande Natal, suspeita de aplicar um golpe de “cripto estelionato”. Ela tinha mandado de prisão preventiva expedido pela 8ª Vara Criminal de Natal e foi localizada pela Polícia Civil no bairro de Nova Parnamirim.

Segundo a investigação, a mulher conheceu as vítimas no ambiente de trabalho e passou a oferecer supostos investimentos em criptomoedas, prometendo rendimentos mensais entre 10% e 20%. No início, ela chegou a repassar parte dos valores, o que ajudou a convencer mais colegas a entrarem no esquema.

Depois de alguns meses, os pagamentos foram interrompidos e, ainda de acordo com a Polícia Civil, a suspeita chegou a ameaçar as pessoas que cobravam a devolução do dinheiro. O prejuízo total ultrapassa R$ 610 mil.

A equipe da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD) realizou diligências até localizar a mulher, que estava foragida desde janeiro de 2025. Após ser presa, ela foi levada para a delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.