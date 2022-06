Mulher é presa sob suspeita de fraude em vestibular de medicina em Mossoró

Por volta das 13h50min, de sábado, 11 de junho de 2022, a Policia Milita, foi acionada para a Faculdade de Enfermagem Nova Esperança localizada no Bairro Alto de São Manoel na Cidade de Mossoró no Estado do Rio Grande do Norte.

As informações davam conta que uma mulher identificada como, Willa Vanessa de Souza Gurgel Medeiros, 36 anos, natural da Cidade de Felipe Guerra/RN, teria tentado se passar por outra pessoa usando documento de identificação “RG” falso, para realizar uma prova do vestibular de medicina naquela unidade de ensino superior, não conseguindo por circunstancias alheias a sua vontade

Segundo a PM que efetuo a prisão, Willa caiu no próprio erro do documento de identidade falso, pois na data de expedição da segunda via do RG original era 25/05/2022 e a data de expedição da segunda via do RG falso era 25/15/2022, fato que chamou atenção da comissão organizadora do vestibular da Faculdade, que acionou a polícia.

Ela foi presa na sala de provas e em seguida encaminhada para a Delegacia de Plantão onde foi autuado em flagrante, por uso de documento falso e em seguida conduzida a ala feminina da Penitenciária Estadual Agrícola Dr. Mario Negocio, onde se encontra custodiada á a disposição do judiciário.

O caso será investigado pela equipe da 38ª Delegacia Distrital de Policia Civil da Cidade de Mossoró.

