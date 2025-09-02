Mulher é presa por tentar matar filho de 3 meses para se vingar do companheiro na Grande Natal

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu, em flagrante, uma mulher de 22 anos suspeita de tentar matar o próprio filho, um bebê de 3 meses, por estrangulamento, em Parnamirim. O crime ocorreu por volta das 20h do domingo (31).

A mãe confessou que agiu para se vingar do companheiro, pai da criança, com quem mantém um relacionamento de três anos marcado por violência doméstica. O homem já havia sido preso antes por agressão e descumprimento de medida protetiva.

Durante a prisão, nesta segunda-feira (1º), a polícia apreendeu vídeos, áudios e mensagens enviadas pela mulher ao companheiro, nos quais ela dizia que queria matar o bebê e, em seguida, se suicidar.

O bebê, que completou três meses no dia anterior, foi entregue a um familiar e apresentado ao Conselho Tutelar de Parnamirim.

O delegado responsável pelo caso, Emerson Valente, detalhou a investigação: “Recebemos vídeos enviados pela mãe ao pai da criança, nos quais ela dizia que iria matar o filho e depois se matar. A mãe confessou o crime. Por isso, lavramos prisão em flagrante”.

A mulher será levada ainda nesta terça-feira (2) para audiência de custódia, quando o Judiciário decidirá sobre sua situação.

A Polícia Civil pede que a população continue ajudando com informações de forma anônima pelo Disque 181.