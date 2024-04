Mulher é presa ao tentar fraudar prova de concurso da Uern; outros quatro candidatos são desclassificados

Uma mulher foi presa ao tentar fraudar a prova do concurso público da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), realizada neste domingo (21) em Mossoró, no Oeste potiguar.

Segundo a universidade, a candidata foi flagrada tentando passar as respostas das questões por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a organização do concurso, os ficais agiram antes que ela conseguisse enviar qualquer informação.

O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil aponta que a mulher é uma enfermeira pernambucana de 36 anos. Ela fazia a prova em uma sala da Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e pediu para ir ao banheiro, porém, ao passar pelo detector de metais, foi descoberta com um aparelho eletrônico e um smartphone.

De acordo com o Idecan, responsável pela prova, a candidata confessou que estava colaborando com uma quadrilha que pretendia fraudar o concurso. Além de ser desclassificada, ela foi encaminhada por policiais militares à delegacia de plantão do município.

Outros declassificados

Segundo a universidade, a banca organizadora do concurso informou que outros quatro candidatos foram desclassificados por burlar as regras do concurso – três tentando manter os celulares ligados e um tentando sair do local com o caderno de provas escondido.

Para os cargos de técnico de Audiovisual e Técnico Programador visual, ocorreu um incidente de troca de provas. O caso foi resolvido pelo Idecan, com acompanhamento da Comissão do Concurso, e os candidatos tiveram um tempo extra.

O concurso oferecia 106 vagas para técnicos e docentes da universidade estadual e contou com mais de 19 mil candidatos inscritos, porém cerca de 35,9% não compareceram às provas.