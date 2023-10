Mulher é internada em estado grave após ser espancada e jogada em fossa; ex-marido confessa crime

Uma mulher de 40 anos foi internada em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, após ser espancada e depois jogada em uma fossa na manhã desta segunda-feira (2) em Ipanguaçu, na região Oeste do RN. O ex-marido da vítima, de 26 anos, confessou o crime. Os dois estão separados há cerca de um ano e, de acordo com populares, ele já havia a ameaçado anteriormente.