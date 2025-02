Assu: Mulher é encontrada morta com corte no pescoço; marido é preso

O caso aconteceu em Assu. A vítima, Maria Elizabete Lourenço de Araújo Santos, 56 anos, trabalhava como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no Fórum da Comarca de Assú.

A Polícia Civil percebeu contradições no depoimento do homem e ele foi levado para a delegacia e autuado em flagrante por feminicídio, mas negou a autoria do crime. O delegado do caso está ouvindo testemunhas que podem colaborar na investigação do caso.