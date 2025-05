Mulher é condenada a 9 anos e 4 meses de prisão por matar namorado em Mossoró

Fabrícia Kallyne de Oliveira Medeiros, de 37 anos, foi julgada pelo Tribunal do Juri Popular da Comarca de Mossoró, nesta quarta feira 07 de maio de 2025, pelo assassinato do companheiro dela, Leonardo da Silva do Nascimento, que tinha na época 20 anos de idade. As informações são do Blog Fim da Linha.

O crime ocorreu em 4 de maio de 2018, dentro de casa na Rua Joaquim Nabuco, no Bairro Alto da Conceição. De acordo com a perícia a cena do crime foi alterada, para transparecer que a vítima teria cometido suicídio. Durante os exames perinecroscópicos (exame externo do cadáver realizado pelo perito criminal no local do crime, com o objetivo de identificar lesões e outras características que ajudem a esclarecer a dinâmica dos fatos), foi constatado que se tratava de homicídio e não suicídio.

Na acusação, atuou o promotor de Justiça Italo Moreira Martins, que contou com assistência do advogado Diego Tobias, contratado pela família de Leonardo Nascimento. A defesa da ré foi defendida pelos advogados Jerônimo Azevedo Bolão Neto e João Batista.

Em depoimento ao juiz Vagnos Kelly de Figueiredo, no plenário, Fabrícia, confessou o crime e justificou, afirmando que apanhava do namorado Leonardo Oliveira. Ao final dos debates entre acusação e defesa, o Conselho de Sentença votou, em sala secreta pela condenação da ré.

Fabrícia foi sentenciada a cumprir pena de 9 anos e 4 meses de prisão, inicialmente em regime fechado. Como ela aguardou o julgamento em liberdade, após a condenação, o juiz Vagnos Kelly decretou a prisão preventiva, determinando, assim, o início do cumprimento da pena