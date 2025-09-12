Mulher dá entrada em UPA com faca presa ao pescoço após ser atacada em Mossoró
Uma mulher de 35 anos foi atacada a facadas na manhã desta sexta-feira (12) em Mossoró, no Oeste potiguar. O ex-companheiro, de 19 anos, é suspeito do crime. A vítima chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio ainda com a faca presa ao pescoço.
De acordo com familiares, a vítima mora com a filha de 7 anos e havia terminado recentemente o relacionamento com o suspeito, que não aceitava a separação. Na noite da última quinta-feira (11), ele passou a madrugada em frente à residência da mulher, chamando por ela, mas não conseguiu contato.
Na manhã desta sexta, o suspeito teria retornado à casa. Segundo a irmã da vítima, ele pulou o muro de uma igreja vizinha, depois o muro da residência, arrombou a porta e entrou enquanto a mulher dormia com a filha.
Ao perceber a presença do agressor com uma faca de mesa, a vítima fugiu com a criança pelo portão da frente. O homem a alcançou e desferiu golpes na altura do ombro e do pescoço.
Após o ataque, a mulher conseguiu correr até a UPA de Santo Antônio, que fica a poucos metros de sua casa. Segundo a Guarda Municipal, ela chegou à unidade por volta das 6h20 ainda acompanhada da filha. Uma viatura foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.
Mulher dá entrada em UPA com faca presa ao pescoço após ser atacada em Mossoró
Vítima de 35 anos foi socorrida, passou por procedimento no Hospital Tarcísio Maia e registrou ocorrência na Delegacia da Mulher. Ex-companheiro é suspeito e está foragido.
Suspeito invade casa e esfaqueia mulher de 35 anos em Mossoró — Foto: Foto: Divulgação
A vítima foi transferida de ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde passou por um procedimento cirúrgico no setor de pequenas cirurgias.
Ela chegou consciente ao hospital e, após o procedimento, recebeu alta médica. Pouco depois, procurou a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) para registrar ocorrência.
A Guarda Municipal informou que a Patrulha Maria da Penha prestou suporte à vítima, e que a Polícia Militar conduziu o restante da ocorrência no hospital.
A Polícia Civil confirmou que o caso é investigado como tentativa de feminicídio. O suspeito fugiu e não foi localizado até a última atualização desta reportagem.