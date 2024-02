Mulher chama segurança de “negro macaco” e é presa em Mossoró

Uma mulher de 24 anos foi presa por discriminação racial, durante o último final de semana, em Mossoró, Região Oeste do Rio Grande do Norte. Conforme imagens divulgadas nas redes sociais, a investigada foi detida em flagrante após xingar o segurança de um estabelecimento comercial de “negro macaco”.

Conforme informações da Polícia Civil, a mulher, que era cliente do restaurante, foi autuada por crime de injúria racial. Conforme o relato apresentado no boletim de ocorrência, o incidente ocorreu por volta das 23h30 de sábado 3.

A Polícia Militar informou que a mulher havia discutido com os garçons do restaurante e, ao sair do local, dirigiu ofensas ao segurança.

Após o registro do caso na Delegacia de Plantão de Mossoró, a mulher compareceu à audiência de custódia no domingo 4 e foi liberada. Ela responderá em liberdade e, se considerada culpada, poderá ser condenada a até 5 anos de prisão em regime fechado.

A situação teria tido início dentro do restaurante, quando, segundo a cliente, os funcionários tentaram remover os pratos de sua mesa, resultando em um desentendimento com a garçonete.

De acordo com informações da Polícia Civil, o segurança relatou à Delegacia de Plantão de Mossoró que a cliente ameaçou danificar os vidros do restaurante e, já fora do estabelecimento, manifestou intenção de retornar ao seu interior, sendo impedida por ele. Foi nesse momento que proferiu as ofensas.