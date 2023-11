Mulher cai de bicicleta, quebra garrafa de vidro e morre perfurada em Mossoró

Uma mulher identificada como Italucia Criciana dos Santos Vidal, natural da Paraíba, de 30 anos, morreu após se ferir com uma garrafa de vidro no início da manhã deste sábado, 04, no bairro Barrocas, em Mossoró.

Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, que atendeu ocorrência, ela trafegava de bicicleta pela Avenida Alberto Maranhão quando teria caído e se ferido com uma garrafa de bebida alcoólica que estava em sua cintura.

Italucica Criciana teve a veia femoral atingida e acabou morrendo na hora em via pública. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou o óbito.

Os policiais da VTR do Santo Antônio do 2° BPM sob o comando do Sargento Sidney foram acionados e estiveram no local fazendo o isolamento da área, até a chegada do ITEP que após os procedimentos, fez a remoção do corpo da vítima.

O delegado de Polícia Civil acompanhou o trabalho pericial e disse que o inquérito policial será remetido à justiça com pedido de arquivamento, já que o acidente foi provocado pela própria vítima.