Mução garante mais uma noite de show de humor com grande público no Polo Poeta Antônio Francisco

O humorista Mução esteve no palco do “Polo Poeta Antônio Francisco” na noite desta quarta-feira (21) e agradou a grande multidão que veio prestigiá-lo.

“Gostei muito dele aqui no Polo Antônio Francisco, ele é muito bom, o show é incomparável”, declarou Paulo Neto.

“O show de Mução foi bom demais, eu estava ansiosa para assistir a ele ao vivo. Já o tinha escutado no rádio. Ele levanta nosso astral”, disse Regina da Conceição.

Com sua irreverência e alegria, Mução declarou estar honrado em participar do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2023, sendo uma das atrações do “Polo Poeta Antônio Francisco”.

“Sinto-me honrado de estar aqui no polo desse grande poeta, que, aliás, é uma justa homenagem e em vida, que poucas vezes isso acontece. E estar em Mossoró é estar em casa, porque essa cidade faz parte da minha história nesses 27 anos de carreira. E estar aqui no MCJ é um orgulho muito grande, uma das grandes festas, um dos maiores São Joões do Brasil e eu como potiguar, sinto prazer de estar fazendo parte da programação”, ressaltou.

O poeta Antônio Francisco estava ao lado do palco prestigiando o show do humorista. Mais uma vez ele externou a emoção de ter um polo em sua homenagem. “Estou mais do que feliz com essa homenagem recebida na minha cidade. Quando escuto “Polo Poeta Antônio Francisco” eu acho bom demais”, declarou emocionado.

O “Polo Poeta Antônio Francisco”, que estreou na edição desse MCJ 2023, tem surpreendido com grande presença de público. O prefeito Allyson Bezerra anunciou que os shows de humor continuarão a fazer parte do calendário do MCJ.