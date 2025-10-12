Mr. Olympia 2025: Ramon Dino conquista título inédito na Classic Physique
Atleta acreano é o primeiro brasileiro a conquistar ouro na modalidade
CNN Brasil
Ramon Dino é o novo campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025 e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título na divisão.
A premiação aconteceu na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos.
O atleta acreano, de 30 anos, superou nomes de peso como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e coroou uma trajetória marcada por anos de pódios e vice-campeonatos. O Brasil, que já havia vencido em categorias femininas do evento, agora celebra um título inédito entre os homens.
Com o título, Ramon Dino consolida seu nome no fisiculturismo mundial e leva o Brasil ao topo da categoria pela primeira vez. A vitória encerra uma espera de anos e reforça o país como uma das maiores potências do fisiculturismo atual.
Domínio nas prévias
A primeira etapa da disputa ocorreu na tarde deste sábado (11), quando Ramon subiu ao palco do Las Vegas Convention Center para o pré-julgamento.
Com físico extremamente seco e uma apresentação carismática, o brasileiro ficou no centro do palco nos call-outs, posição reservada aos favoritos dos juízes. Ele arrancou aplausos e gritos da plateia em cada pose, mostrando confiança e domínio.
No confronto decisivo, Ramon dividiu o palco com Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e terminou o último call-out no centro, já dando indícios do resultado que seria confirmado horas depois, nas finais da noite.
Classificação – Classic Physique
- Ramon Dino (Brasil)
- Mike Sommerfeld (Alemanha)
- Terrence Ruffin (EUA)
- Josema Beast (Espanha)
- Niall Darwen (Reino Unido)
Últimos campeões
- Chris Bumstead (2024)
- Chris Bumstead (2023)
- Chris Bumstead (2022)
- Chris Bumstead (2021)
- Chris Bumstead (2020)
- Chris Bumstead (2019)
- Breon Ansley (2018)
- Breon Ansley (2017)
- Danny Hester (2016)
Mr. Olympia
O Mr. Olympia 2025 reúne os principais nomes do fisiculturismo mundial entre 9 e 12 de outubro, em Las Vegas.
Nesta edição, o Brasil conta com 59 atletas classificados — 31 homens e 28 mulheres — e busca o 11º título da história, todos conquistados por competidoras brasileiras.
A programação inclui disputas em 11 categorias, entre elas Mr. Olympia (Open Bodybuilding), Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Wellness e Women’s Physique, além de eventos paralelos como a Olympia World Fitness Expo e o Hall of Fame do esporte.