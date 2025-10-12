Mr. Olympia 2025: Ramon Dino conquista título inédito na Classic Physique

CNN Brasil

Ramon Dino é o novo campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025 e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título na divisão.

A premiação aconteceu na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O atleta acreano, de 30 anos, superou nomes de peso como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e coroou uma trajetória marcada por anos de pódios e vice-campeonatos. O Brasil, que já havia vencido em categorias femininas do evento, agora celebra um título inédito entre os homens.

Com o título, Ramon Dino consolida seu nome no fisiculturismo mundial e leva o Brasil ao topo da categoria pela primeira vez. A vitória encerra uma espera de anos e reforça o país como uma das maiores potências do fisiculturismo atual.