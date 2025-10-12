Ramon Dino conquista o primeiro título na categoria Classic Physique no Mr. Olympia • X / @ramondinopro2
Mr. Olympia 2025: Ramon Dino conquista título inédito na Classic Physique

Atleta acreano é o primeiro brasileiro a conquistar ouro na modalidade

Ramon Dino é o novo campeão da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025 e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o título na divisão.

A premiação aconteceu na madrugada deste domingo (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O atleta acreano, de 30 anos, superou nomes de peso como Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e coroou uma trajetória marcada por anos de pódios e vice-campeonatos. O Brasil, que já havia vencido em categorias femininas do evento, agora celebra um título inédito entre os homens.

Com o título, Ramon Dino consolida seu nome no fisiculturismo mundial e leva o Brasil ao topo da categoria pela primeira vez. A vitória encerra uma espera de anos e reforça o país como uma das maiores potências do fisiculturismo atual.

Domínio nas prévias

A primeira etapa da disputa ocorreu na tarde deste sábado (11), quando Ramon subiu ao palco do Las Vegas Convention Center para o pré-julgamento.

Com físico extremamente seco e uma apresentação carismática, o brasileiro ficou no centro do palco nos call-outs, posição reservada aos favoritos dos juízes. Ele arrancou aplausos e gritos da plateia em cada pose, mostrando confiança e domínio.

No confronto decisivo, Ramon dividiu o palco com Mike Sommerfeld e Ruff Diesel, e terminou o último call-out no centro, já dando indícios do resultado que seria confirmado horas depois, nas finais da noite.

Classificação – Classic Physique

  1. Ramon Dino (Brasil)
  2. Mike Sommerfeld (Alemanha)
  3. Terrence Ruffin (EUA)
  4. Josema Beast (Espanha)
  5. Niall Darwen (Reino Unido)

Últimos campeões

  • Chris Bumstead (2024)
  • Chris Bumstead (2023)
  • Chris Bumstead (2022)
  • Chris Bumstead (2021)
  • Chris Bumstead (2020)
  • Chris Bumstead (2019)
  • Breon Ansley (2018)
  • Breon Ansley (2017)
  • Danny Hester (2016)

Mr. Olympia

O Mr. Olympia 2025 reúne os principais nomes do fisiculturismo mundial entre 9 e 12 de outubro, em Las Vegas.

Nesta edição, o Brasil conta com 59 atletas classificados — 31 homens e 28 mulheres — e busca o 11º título da história, todos conquistados por competidoras brasileiras.

A programação inclui disputas em 11 categorias, entre elas Mr. Olympia (Open Bodybuilding), Classic Physique, Men’s Physique, Bikini, Wellness e Women’s Physique, além de eventos paralelos como a Olympia World Fitness Expo e o Hall of Fame do esporte.

