MPRN lança página para facilitar acesso aos serviços oferecidos à população

“Do que você precisa?”. Com essa pergunta simples, o MPRN quer dar mais agilidade e eficácia no momento em que a população quiser enviar suas demandas. A nova página tem objetivo de organizar de forma mais simples os princiapais serviços oferecidos pela instituição, agrupando-os em apenas quatro categorias: Denúncia, Consulta, Solicitações e Outros.

“A junção de diversos serviços em um único ambiente tem o objetivo de possibilitar uma melhor navegação do portal do MPRN, bem como, fortalecer o cumprimento da Política Nacional de Atendimento ao Cidadão, assegurando a máxima efetividade do princípio de acesso à Justiça na defesa dos direitos e interesses que envolvem as atuações e deveres do Ministério Público”, explica o gerente de gestão estratégica, Wilton Alves Pequeno.

A nova página traz um layout simples, limpo e direto. A proposta é tornar a experiência do usuário mais objetiva, evitando que ele perca muito tempo navegando em diversas páginas diferentes para ter acesso aos serviços disponibilizados.

Confira quais serviços estão disponíveis:

Denúncias – local onde o cidadão poderá fazer denúncias de diversos tipos.

Atos de corrupção e crimes de qualquer natureza

Atos ilícitos ou irregularidades cometidos por integrantes do MPRN

Link direto com a Corregedoria do MPRN

Disque 127

Consultas – área para acompanhamento de processos ou outras informações da instituição.

Tramitação de processos e documentos extrajudiciais – e-MP

Tramitação de processos e documentos extrajudiciais – MP Virtual

Tramitação de processos e documentos da área administrativa e 2ª Instância

Listagem cronológica de pagamentos de credores

Validação de documentos (e-MP)

Solicitações – local para solicitar demandas às diversas unidades do MPRN

Cadastro de reclamações, críticas, comentários, elogios e sugestões acerca dos serviços da instituição

Inclusão de informações a uma manifestação feita à Ouvidoria do MPRN

Informações previstas na Lei de Acesso à Informação (SIC)

Emissão de boleto de pagamento do FRMP

Emissão de certificado de participação em eventos, cursos e demais capacitações

Outros – espaço para que cidadão conheça um pouco mais os órgãos que compõem o MPRN

Procuradoria-Geral de Justiça

Conselho Superior do Ministério Público

Corregedoria

Colégio de Procuradores de Justiça